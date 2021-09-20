«Локомотив» не проигрывает в РПЛ 10 матчей подряд

Сегодня, 20 сентября, «Урал» принимал московский «Локомотив». Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершился со счётом 0:0.

Благодаря этой ничьей «Локомотив» довёл свою беспроигрышную серию в чемпионате России до десяти матчей подряд. В нынешнем розыгрыше РПЛ железнодорожники добыли 4 ничьих и 4 победы. Прошлый сезон «Локомотив» также завершил ничьей и победой.

Последнее поражение «Локомотива» в чемпионате произошло 2 мая 2021 года. Тогда московская команда уступила «Зениту» со счётом 6:1.

Напомним, «Локомотив» набрал в восьми турах нынешнего сезона РПЛ 16 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.