Витория – о дерби с ЦСКА: «Спартак» должен сыграть так, как от нас того ждут болельщики

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория высказался о предстоящем столичном дерби с ЦСКА.
«Литвинов и Умяров очень хорошо работали на тренировках. Также у нас есть проблемы — Зобнин получил травму в прошлом матче, Хендрикс ещё не восстановился после ушиба. Поэтому решили выставить такую пару.
Конечно, мы прекрасно знаем, что такое дерби. Матч ЦСКА — «Спартак» в лишнем представлении не нуждается. Мы чувствуем большую ответственность, выйдем с полной концентрацией на этот матч. Мы должны быть отважными и сыграть так, как от нас того ждут болельщики», — сказал Витория в эфире «Матч ТВ».
Напомним, сегодня, 20 сентября, состоится матч ЦСКА — «Спартак». Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».
- 20 сентября 2021
-
19:35
-
19:30
-
19:27
-
19:26
-
19:22
-
19:21
-
19:12
-
19:09
-
19:08
-
19:03
-
18:56
-
18:46
-
18:38
-
18:29
-
18:29
-
18:23
-
18:19
-
18:16
-
17:57
-
17:57
-
17:54
-
17:33
-
17:30
-
17:30
-
17:20
-
17:12
-
16:56
-
16:49
-
16:48
-
16:30
-
16:16
-
16:10
-
16:07
-
16:00
-
15:56