Витория – о дерби с ЦСКА: «Спартак» должен сыграть так, как от нас того ждут болельщики

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория высказался о предстоящем столичном дерби с ЦСКА.

«Литвинов и Умяров очень хорошо работали на тренировках. Также у нас есть проблемы — Зобнин получил травму в прошлом матче, Хендрикс ещё не восстановился после ушиба. Поэтому решили выставить такую пару.

Конечно, мы прекрасно знаем, что такое дерби. Матч ЦСКА — «Спартак» в лишнем представлении не нуждается. Мы чувствуем большую ответственность, выйдем с полной концентрацией на этот матч. Мы должны быть отважными и сыграть так, как от нас того ждут болельщики», — сказал Витория в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 20 сентября, состоится матч ЦСКА — «Спартак». Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».