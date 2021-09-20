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ЦСКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
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19:30 Мск
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Алексей Березуцкий поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»

Алексей Березуцкий поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»
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Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о предстоящем столичном дерби со «Спартаком».

«Я бы не сказал, что ожидания от дерби у игрока и у тренера сильно отличаются. Всё-таки дерби есть дерби, но тренером подхожу к нему впервые. Надеюсь, будет открытый и интересный футбол с обилием голов. Думаю, кто выиграет борьбу, тот и победит в сегодняшнем матче.

Мы три последних матча играем в три центральных защитника. Так что не похоже, что сегодня мы зеркалим схему «Спартака». Тогда можно сказать, что «Спартак» зеркалит схему ЦСКА.

Дебютант Литвинов в опорной зоне «Спартака»? Это не преимущество ЦСКА. У обеих команд есть и кадровые, и игровые проблемы», — сказал Березуцкий в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 20 сентября, состоится матч ЦСКА — «Спартак». Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».

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