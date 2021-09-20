Карло Анчелотти раскритиковал идею проведения чемпионата мира каждые два года

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти негативно высказался об идее бывшего наставника лондонского «Арсенала» Арсена Венгера, ныне курирующего отдел ФИФА по вопросам глобального развития футбола, проводить чемпионат мира по футболу каждые два года.



«Играть чемпионат мира каждые два года? Ну, раз уж на то пошло, давайте проводить его каждый год.



Существует серьёзная проблема с графиком матчей. Нужно что-то менять. Есть матчи, которые не имеют большого смысла.



ФИФА и УЕФА должны подумать об этом. Правда, в данный момент они, возможно, не очень согласны друг с другом, но нагрузка на игроков слишком велика», — цитирует Анчелотти Marca.



Напомним, Венгер предложил проводить чемпионат мира раз в два года с целью улучшения зрелищности и качества футбола за счёт увеличения количества матчей.



Ранее с критикой изменения формата проведения ЧМ выступили вице-президент УЕФА Збигнев Бонек, бывший тренер сборной Франции Раймон Доменек, исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано, полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс и другие.