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ЦСКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
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19:30 Мск
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Первый удар по мячу в матче ЦСКА — «Спартак» нанесла Софья Великая

Первый удар по мячу в матче ЦСКА — «Спартак» нанесла Софья Великая
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Фехтовальщица Софья Великая нанесла символический первый удар по мячу в матче ЦСКА — «Спартак».

Столичное дерби началось на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».

Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавит Сергей Карасёв. В роли ассистентов выступают Андрей Болотенков (Москва) и Алексей Лунёв (Новосибирск). Резервный арбитр — Павел Шадыханов из Москвы.

Напомним, в семи стартовых матчах РПЛ «Спартак» набрал 10 очков, что позволяет ему занимать восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе ЦСКА также 10 набранных очков, однако они занимают девятое место, уступая «Спартаку» по дополнительным показателям.

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