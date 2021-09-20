Первый удар по мячу в матче ЦСКА — «Спартак» нанесла Софья Великая

Фехтовальщица Софья Великая нанесла символический первый удар по мячу в матче ЦСКА — «Спартак».

Столичное дерби началось на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».



Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавит Сергей Карасёв. В роли ассистентов выступают Андрей Болотенков (Москва) и Алексей Лунёв (Новосибирск). Резервный арбитр — Павел Шадыханов из Москвы.



Напомним, в семи стартовых матчах РПЛ «Спартак» набрал 10 очков, что позволяет ему занимать восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе ЦСКА также 10 набранных очков, однако они занимают девятое место, уступая «Спартаку» по дополнительным показателям.