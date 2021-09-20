«Она всё видит». Фанаты ЦСКА развернули баннер с Заремой Салиховой на дерби со «Спартаком»

Сегодня, 20 сентября, в столичном дерби ЦСКА встречается со «Спартаком». Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На фанатском секторе ЦСКА был замечен интересный баннер – армейские болельщики нанесли на него изображение Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, входившей в совет директоров клуба, с подписью: «Она всё видит».
Фото: Андрей Панков
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогают ему ассистенты Андрей Болотенков (Москва) и Алексей Лунёв). Резервный арбитр — Павел Шадыханов из Москвы.
«Спартак» набрал 10 очков в семи турах. Московский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА также набрал 10 очков. Но по дополнительным показателям армейцы уступают сопернику, поэтому они занимают 9-е место в турнирной таблице.
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