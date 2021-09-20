«Рубин» — «Зенит»: Чистяков забил в собственные ворота

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков забил гол в собственные ворота в матче с «Рубином». Счёт — 3:1 в пользу «Зенита», идёт второй тайм.

После навеса казанцев со штрафного Оливер Абильгор ударил в сторону ворот, а Чистяков, выбивая мяч, умудрился вколотить его в падении в свои ворота.

Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Центральный» в Казани. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Зенит».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистенты — Валерий Данченко (Уфа) и Роман Усачёв (Ростов-на-Дону). Резервный арбитр — Роман Сафьян из Москвы.



«Зенит» набрал 17 очков в семи турах РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу. В свою очередь «Рубин» набрал 14 очков. В настоящее время команда из Казани находится на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России.