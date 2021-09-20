Николич: ничьей с «Уралом» недоволен. Надо было просто забить один гол и брать 3 очка

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал ничью с «Уралом» (0:0).
«Во-первых, хочу поблагодарить болельщиков, которые приехали поддержать команду на выезде. Во-вторых, игра получилась такой, как мы и ожидали. Соперник играл жёстко, девять игроков за мяч боролись – и так большую часть матча. У нас был контроль игры и владение мячом, это стопроцентно. Достаточно моментов у нас было и в первом, и во втором тайме. Просто надо было забить один гол и брать три очка. Результатом недоволен, конечно. Чем доволен? Тем, что не позволили сопернику создать ни один момент. В таких играх обычно в последней части матча проигрываешь, когда так и не забиваешь гол, атакуя всю игру.
У нас был хороший прессинг, хорошая игра и контроль мяча. Этим я доволен. Надо знать, что у нас было очень много молодых футболистов сегодня. Мне кажется, не хватило опыта. В таких играх надо просто не спешить, каждый момент доиграть до конца, продолжать принимать правильные решения, быть чуть спокойнее в ситуациях внутри штрафной соперника и около неё. Всё равно, мне кажется, что мы были намного ближе к победе сегодня. Не забили гол, и это причина, по которой мы берём сегодня только одно очко. Ничего, ещё одно очко у нас в таблице. Двигаемся дальше», — приводит слова Николича пресс-служба «Локомотива».
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