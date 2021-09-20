«Рубин» — «Зенит»: судья удалил Слуцкого

Во втором тайме матча «Рубин» — «Зенит» главный судья удалил наставника казанцев Леонида Слуцкого. Тренер получил вторую жёлтую карточку за слишком эмоциональное поведение на бровке.
Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Центральный» в Казани. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Зенит».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистенты — Валерий Данченко (Уфа) и Роман Усачёв (Ростов-на-Дону). Резервный арбитр — Роман Сафьян из Москвы.
«Зенит» набрал 17 очков в семи турах РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу. В свою очередь «Рубин» набрал 14 очков. В настоящее время команда из Казани находится на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России.
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