«Зенит» обыграл «Рубин», Дзюба оформил дубль

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» переиграл «Рубин». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счётом 3:1.
На 24-й минуте матча Артём Дзюба открыл счёт, отправив мяч в девятку после передачи Клаудиньо. Спустя пять минут Клаудиньо уже сам расстрелял ворота Юрия Дюпина, забив дебютный гол за «Зенит». На 43-й минуте Дзюба оформил дубль, ему ассистировал Далер Кузяев. На 67-й минуте защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков отправил мяч в собственные ворота. Спустя десять минут был удалён главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистенты — Валерий Данченко (Уфа) и Роман Усачёв (Ростов-на-Дону). Резервный арбитр — Роман Сафьян из Москвы.
«Зенит» набрал 20 очков в восьми турах РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу. «Рубин» набрал 14 очков. В настоящее время команда из Казани находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.
- 20 сентября 2021
-
20:54
-
20:47
-
20:43
-
20:34
-
20:33
-
20:29
-
20:21
-
20:16
-
20:13
-
20:13
-
20:04
-
19:56
-
19:54
-
19:49
-
19:42
-
19:39
-
19:35
-
19:30
-
19:27
-
19:26
-
19:22
-
19:21
-
19:12
-
19:09
-
19:08
-
19:03
-
18:56
-
18:46
-
18:38
-
18:29
-
18:29
-
18:23
-
18:19
-
18:16
-
17:57