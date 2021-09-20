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«Зенит» обыграл «Рубин», Дзюба оформил дубль

«Зенит» обыграл «Рубин», Дзюба оформил дубль
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В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» переиграл «Рубин». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счётом 3:1.

На 24-й минуте матча Артём Дзюба открыл счёт, отправив мяч в девятку после передачи Клаудиньо. Спустя пять минут Клаудиньо уже сам расстрелял ворота Юрия Дюпина, забив дебютный гол за «Зенит». На 43-й минуте Дзюба оформил дубль, ему ассистировал Далер Кузяев. На 67-й минуте защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков отправил мяч в собственные ворота. Спустя десять минут был удалён главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистенты — Валерий Данченко (Уфа) и Роман Усачёв (Ростов-на-Дону). Резервный арбитр — Роман Сафьян из Москвы.

«Зенит» набрал 20 очков в восьми турах РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу. «Рубин» набрал 14 очков. В настоящее время команда из Казани находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
20 сентября 2021, понедельник. 18:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Дзюба – 24'   0:2 Клаудиньо – 29'   0:3 Дзюба – 43'   1:3 Чистяков – 67' (автогол)
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