Тренер «Уфы»: Агаларов готов к сборной России, он один из лучших нападающих

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал вызов в сборную России форварда команды Гамида Агаларова. Он был включён в расширенный список.
«Конечно, мы надеялись, что его вызовут в сборную, потому что он сейчас лучший бомбардир РПЛ, показывает качественную игру и много забивает. Насколько он готов к сборной – об этом говорит его игра. На мой взгляд, он сейчас один из лучших нападающих, поэтому он готов для сборной России.
Агаларов — игрок касания, который может решить штрафной эпизод. Он идет на все отскоки, на добивания, ищет моменты, может развернуться хорошо, исполнить момент. Что касается его рубежа — это сложный вопрос. Хотелось бы как можно больше.
Я бы не хотел его ни с кем сравнивать. Он есть Гамид Агаларов, у него свои достоинства и недостатки. Что касается его попадания в европейский чемпионат — нет ничего невозможного. Конечно приятно, что у нас появился игрок уровня сборной России. Это очень большой плюс и для ФК «Уфа», и для нашего тренерского штаба», — приводит слова Стукалова «Матч ТВ».
- 20 сентября 2021
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