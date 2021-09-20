Шалимов: мы довольны качеством игры в обороне и заработанным очком

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (0:0).
«Ничья – это заработанный для нас балл, и сегодняшняя ничья очень значима для нас, потому что важно было не проиграть. Мы сыграли на ноль, а «Локомотив» провёл первую встречу, в которой не смог забить. Это говорит о том, что мы в обороне, начиная от нападающих, сыграли дисциплинировано и самоотверженно. Явных голевых эпизодов с игры у «Локомотива» не было. На стандартах – да, было несколько эпизодов, а в игре нет. У «Локо» состав атакующих игроков такой, что если дать им свободное пространство, они его используют. Мы довольны качеством игры в обороне и заработанным сегодня очком.
В Казани мы на 14 минуте проигрывали 2:0. Сегодня была совсем другая игра. Думаю, вспоминать «Рубин» нет смысла. Хотя если брать эпизоды, которые мы создали в атаке в прошлой встрече, то сегодня таких моментов у нас не было. «Рубин» в той игре действовал по счёту. Здесь же был равный матч. Мы сделали акцент на обороне.
С чем связана замена Бикфалви? У Эрика был небольшой дискомфорт. На этой неделе он пропустил даже две тренировки. В перерыве он почувствовал небольшую боль. Мы решили его заменить. Помимо этого, у него была жёлтая карточка в первом тайме, решили не рисковать", — приводит слова Шалимова пресс-служба «Урала».
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