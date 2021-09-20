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«Барселона» — «Гранада»: составы команд на матч 5-го тура испанской Примеры

«Барселона» — «Гранада»: составы команд на матч 5-го тура испанской Примеры
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Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Гранады» на матч 5-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Гранада».

«Барселона»: тер Штеген, Бальде, Роберто, Дест, Гарсия, Араухо, Коутиньо, Бускетс, де Йонг, Демир, Депай.

Запасные: Пенья, Нето, Лангле, Юмтити, Пике, Мингеса, Гави, Пуч, де Йонг.

«Гранада»: Максимиану, Кини, Абрам, Дуарте, Эскудеро, Брис, Милья, Мончи, Пуэртас, Мачис, Молина.

Запасные: Эскандель, Ариас, Диас, Нева, Санчес, Гоналон, Монторо, Рочина, Руис, Соро, Бакка, Суарес.

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