«Барселона» — «Гранада»: составы команд на матч 5-го тура испанской Примеры
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Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Гранады» на матч 5-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Гранада».
«Барселона»: тер Штеген, Бальде, Роберто, Дест, Гарсия, Араухо, Коутиньо, Бускетс, де Йонг, Демир, Депай.
Запасные: Пенья, Нето, Лангле, Юмтити, Пике, Мингеса, Гави, Пуч, де Йонг.
«Гранада»: Максимиану, Кини, Абрам, Дуарте, Эскудеро, Брис, Милья, Мончи, Пуэртас, Мачис, Молина.
Запасные: Эскандель, Ариас, Диас, Нева, Санчес, Гоналон, Монторо, Рочина, Руис, Соро, Бакка, Суарес.
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