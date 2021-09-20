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ЦСКА обыграл «Спартак» благодаря голу Заболотного

ЦСКА обыграл «Спартак» благодаря голу Заболотного
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Сегодня, 20 сентября, в столичном дерби ЦСКА встретился со «Спартаком». Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился победой армейской команды со счётом 1:0. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

На протяжении всего матча игра была примерно равна – команды поровну владели мячом, голевых моментов возникало не много. Счёт в матче был открыт на 81-й минуте, автором гола стал нападающий ЦСКА Антон Заболотный. Мяч к форварду армейцев отскочил от новичка «Спартака» Максимилиано Кофрие.

Примечательно, что уже в компенсированное арбитром время автор единственного в матче гола Антон Заболотный был удалён с поля за вторую жёлтую карточку. Однако переломить ход игры «Спартаку» это не помогло. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу ЦСКА.

«Спартак» набрал 10 очков в восьми турах. Красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА набрал 13 очков, что позволяет команде Алексея Березуцкого занимать 7-е место в таблице чемпионата России.

Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
20 сентября 2021, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Заболотный – 81'
Удаления: Заболотный – 90+1' / нет
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