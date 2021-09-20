Слуцкий: два раза за карьеру меня удаляли, и оба раза это был Иванов. Он профнепригоден

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча с «Зенитом» (1:3) назвал арбитра Сергея Иванова профнепригодным.
«Судья Иванов профнепригоден. Я не считаю случайностью то, что у меня с 2006 года было одно удаление, когда я работал в ФК «Москва». После этого почти 600 матчей в карьере на высшем уровне меня никто не удалял, даже в «Витессе». Два раза у меня удаление из трёх за всю карьеру за 15 лет, и оба раза это делает Иванов. Не считаю это случайностью. Он преднамеренно искал моменты», — цитирует Слуцкого RT.
Во втором тайме матча «Рубин» — «Зенит» (1:3) Иванов удалил Слуцкого за слишком эмоциональное поведение на бровке. В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» переиграл «Рубин». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счётом 3:1.
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