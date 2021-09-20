Оуэн раскритиковал Лингарда за то, что он не стал праздновать гол в ворота «Вест Хэма»

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Майкл Оуэн остался недоволен тем, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард не стал праздновать забитый мяч в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед».
«Гол получился просто великолепным. Единственное, что плохо во всём этом, так это то, что он не отпраздновал его.
Я не могу поверить, что игроки не празднуют забитый гол в ворота своего старого клуба. Ведь он был там всего две минуты», — цитирует Оуэна Mirror.
Видео победного гола Лингарда:
Ранее Лингард объяснил, почему не стал праздновать забитый мяч в ворота «Вест Хэма».
«Болельщики «Вест Хэма» поддержали меня, когда я играл в этой команде в аренде. Они прекрасно меня встретили. Такой реакцией я хотел им отплатить», — цитирует Лингарда официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» завершился победой «красных дьяволов» со счётом 2:1. Победный мяч на свой счёт на 89-й минуте встречи записал Джесси Лингард.
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