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Оуэн раскритиковал Лингарда за то, что он не стал праздновать гол в ворота «Вест Хэма»

Оуэн раскритиковал Лингарда за то, что он не стал праздновать гол в ворота «Вест Хэма»
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Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Майкл Оуэн остался недоволен тем, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард не стал праздновать забитый мяч в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед».

«Гол получился просто великолепным. Единственное, что плохо во всём этом, так это то, что он не отпраздновал его.

Я не могу поверить, что игроки не празднуют забитый гол в ворота своего старого клуба. Ведь он был там всего две минуты», — цитирует Оуэна Mirror.

Видео победного гола Лингарда:

Ранее Лингард объяснил, почему не стал праздновать забитый мяч в ворота «Вест Хэма».

«Болельщики «Вест Хэма» поддержали меня, когда я играл в этой команде в аренде. Они прекрасно меня встретили. Такой реакцией я хотел им отплатить», — цитирует Лингарда официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» завершился победой «красных дьяволов» со счётом 2:1. Победный мяч на свой счёт на 89-й минуте встречи записал Джесси Лингард.

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