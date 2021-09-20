Семак: невызов в сборную в сентябре не повлиял на игру Дзюбы. Он набрал форму

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Рубином» (3:1) оценил форму Артёма Дзюбы.

«Повлиял ли на игру Дзюбы тот факт, что в сентябре его не вызвали в сборную? Не повлиял. Прошлый матч в РПЛ Артём провёл хорошо, этот — ещё лучше. Он набрал форму. Кто-то забивает в начале чемпионата, кто-то – в конце. На протяжении всего турнира разные игроки должны брать на себя бремя лидерства, чтобы команда побеждала», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» переиграл «Рубин». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счётом 3:1.



На 24-й минуте матча Артём Дзюба открыл счёт, отправив мяч в девятку после передачи Клаудиньо. Спустя пять минут Клаудиньо уже сам расстрелял ворота Юрия Дюпина, забив дебютный гол за «Зенит». На 43-й минуте Дзюба оформил дубль, ему ассистировал Далер Кузяев. На 67-й минуте защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков отправил мяч в собственные ворота. Спустя десять минут был удалён главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.