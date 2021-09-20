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Руй Витория: результат дерби несправедлив, «Спартак» был лучше

Руй Витория: результат дерби несправедлив, «Спартак» был лучше
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение своей команды в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Столичное дерби завершилось со счётом 1:0 в пользу армейцев, единственный гол забил нападающий ЦСКА Антон Заболотный.

«Результат дерби несправедлив. Мы проиграли и потеряли три очка, но были лучше во всех аспектах матча. Но когда мы не используем моменты в таком матче – выиграть сложно. Это была такая игра. Мы делали всё правильно, был шикарный момент, но это футбол. Жаловаться мы не можем, но три очка мы упустили. Это несправедливый результат, «Спартак» был лучше», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Спартак» набрал 10 очков в восьми турах. Красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА набрал 13 очков, что позволяет команде Алексея Березуцкого занимать 7-е место в таблице чемпионата России.

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