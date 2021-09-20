ЦСКА высмеял Леонида Федуна после победы в дерби
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ЦСКА в «Твиттере» после победы над московским «Спартаком» (1:0) в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги высмеял владельца красно-белых Леонида Федуна.
Публикация доступна в «твиттере» ПФК ЦСКА.
«Когда обещал фанатам взять 3 очка против ЦСКА», — подписали снимок представители ЦСКА.
Армейцы опирались на слова журналиста «Матч ТВ» Антона Анисимова, который ранее сообщал, что Федун пообещал болельщикам «Спартака» завоевать 3 очка в матче с ЦСКА. «Мне не один человек это говорил, что Леонид Арнольдович пообещал болельщикам, что в матчах с «Легией» (0:1) и ЦСКА будет шесть очков. Шесть уже невозможно. Поэтому будем надеяться, что с ЦСКА будет три, и таким образом Леонид Арнольдович на 50 процентов выполнит своё обещание», — сказал Анисимов.
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