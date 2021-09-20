Витория высказался о слухах о его возможном уходе из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал слухи о его возможном уходе из московского клуба.

«Сегодня нам не везло. Мы ценим наших фанатов, слышали их – огромное им спасибо за поддержку. По поводу моего положения в клубе – с самого начала мне было непросто, но я тренирую достаточно долго. Поэтому не надо говорить о слухах о моём увольнении, надо сохранять концентрацию и работать. Слухи – издержки профессии.



Конечно, это непростой момент, игроки чувствуют ситуацию – невероятно, что произошло с «Легией» и ЦСКА, мы сделали всё, чтобы победить. ЦСКА поймал удачу за хвост, но это футбол. Единственный выход – не говорить об этом, а работать, сфокусироваться на работе. Может, надо как-то закрыться. Я говорю с вами, так как это моя обязанность.



Не жалею, что не дал больше времени с «Легией» Соболеву. Нам нужна была скорость. Это работало. Сегодня мы хорошо выглядели физически, опережали соперника во многих эпизодах, игроки были свежими – но сложно говорить о результате, когда не забиваешь. Не могу сказать, что так сложно с четырьмя днями перерыва – надо принимать кадровые решения, но сейчас разговор не об этом. Перед матчем мы потеряли двух полузащитников, Соболева – ротацию делать сложно, но я не жалуюсь.



Максименко попал в сборную из «Спартака», в последний раз было четыре игрока. До этого вроде тоже было не так много. Зобнин сейчас травмирован, поэтому его не вызвали, а по поводу вратарей – в прошлый раз их было пять, сейчас четыре – я не вижу большой разницы», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.