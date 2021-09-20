Березуцкий оценил игру Заболотного в московском дерби ЦСКА — «Спартак»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий оценил игру нападающего своей команды Антона Заболотного в матче со «Спартаком». Столичное дерби завершилось со счётом 1:0 в пользу армейцев, единственный гол забил именно Заболотный. Позже Антон получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.
«На мой взгляд, Заболотный сегодня играл просто великолепно. Естественно, он получил в итоге две жёлтые карточки. Это не очень хорошо, но ничего страшного», — сказал Березуцкий в эфире «Матч ТВ».
Напомним, сегодня, 20 сентября, в столичном дерби ЦСКА встретился со «Спартаком». Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился победой армейской команды со счётом 1:0. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.
- 20 сентября 2021
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