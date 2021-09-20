Витория: отрыв «Спартака» от «Зенита» 10? Если будем думать о месте — ничего не выиграем

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о турнирном положении команды в Российской Премьер-Лиге после поражения от ЦСКА (0:1). Красно-белые набрали 10 очков в восьми турах и занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА же набрал 13 очков, что позволяет команде Алексея Березуцкого занимать 7-е место в таблице чемпионата России.

«Три победы в 11 матчах и отставание в 10 очков от «Зенита»? Цель – выигрывать каждый матч, мы сконцентрированы на следующей игре. Надо создавать условия, чтобы побеждать – но сейчас не лучший момент, чтобы говорить об этом. Если мы будем думать, на каком мы месте – мы ничего не выиграем. Цель – всегда побеждать», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.