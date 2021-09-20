«Барселона» — «Гранада»: гости вышли вперёд на 2-й минуте матча

Сегодня, 20 сентября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне идёт матч 5-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» — «Гранада».



Счёт матча был открыт уже на 2-й минуте встречи. Защитник гостей Домингуш Дуарте вывел свою команду вперёд с передачи Серхио Эскудеро.

Гол Дуарте в ворота «Барселоны»:

В данный момент продолжается первый тайм. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию матча «Барселона» — «Гранада».



Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Сантьяго Хайме Латре. Ему помогают ассистенты Хорхе Буэно Матео и Фернандо Трекако Эскабоса. Резервный арбитр – Антонио Монтер Соланс.



«Барселона» набрала 7 очков в трёх турах испанской Примеры сезона-2021/2022. Каталонский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице. «Гранада» после четырёх туров имеет в своём активе 2 очка и занимает 17-е место в таблице чемпионата.