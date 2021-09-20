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Березуцкий: периодами ЦСКА показывает хороший футбол. К сожалению, пока это 30 минут

Березуцкий: периодами ЦСКА показывает хороший футбол. К сожалению, пока это 30 минут
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвёл итоги московского дерби со «Спартаком» (1:0) в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Зайнутдинов играл в центре, так как он универсальный игрок. Могли поменять его с Обляковым, но Ваня привык играть слева. Как осваивается Заболотный? Есть ощущение, что Заболотный никуда и не уходил. Есть те, с кем он играл в юношеской школе, поэтому ощущение, что он нас не покидал.

Готовиться к «Спартаку» было непросто, но не из-за их травм. Мы готовились к их конкретной схеме. Но у нас было тоже много вопросов: смогут ли сыграть Марио, Заболотный.

В игре ЦСКА мне нравится то, что в матчах, периодами, мы показываем хороший футбол. К сожалению, пока это 30 минут, первый или второй тайм. Но не радует, что могут быть 30 великолепных минут, а 15 – провальных. Что касается того, что Кучаев мог уйти летом – я об этом слышу в первый раз», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Спартак» набрал 10 очков в восьми турах. Красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА набрал 13 очков, что позволяет команде Алексея Березуцкого занимать 7-е место в таблице чемпионата России.

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