Червиченко — о дерби: унылая игра середняков таблицы, абсолютно скучная и неинтересная

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение команды в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Столичное дерби завершилось со счётом 1:0 в пользу армейцев, единственный гол забил нападающий ЦСКА Антон Заболотный.

«Абсолютно скучная и неинтересная игра. ЦСКА чуть больше повезло. По всем остальным параметрам «Спартак» был лучше. И моментов у «Спартака» было больше. Так случилось, что мяч отскочил удачно к Заболотному и влетел в ворота. А в ситуации с голом «Спартака» судья разглядел вне игры. Ничья была бы более закономерным результатом.

Этот матч и уровень нашего футбола не имеют ничего общего. Встречались две команды девятого и десятого места и показали игру, соответствующую местам в турнирной таблице. Это нам по привычке кажется, что должно быть нечто замечательное, как это было десять лет назад. А на самом деле унылая игра середняков турнирной таблицы. Матчи «Динамо» — «Сочи» или «Рубин» — «Зенит» были интересные, захватывающие, и борьба была. Поэтому судить по этому матчу о качестве нашего чемпионата не стоит. Этот матч и «Локомотив» — «Урал» — абсолютная скукота, а остальные игры неплохо смотрелись», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.