Червиченко: Кофрие — бедолага, сейчас парня начнут травить и обвинять во всех грехах
Поделиться
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о голевом моменте ЦСКА в матче со «Спартаком», где мяч к автору гола Антону Заболотному отскочил от новичка красно-белых Максимилиано Кофрие.
«Кофрие — бедолага. От него мяч отскочил, мокрая погода, мог отскочить куда угодно, но отскочил на ногу Заболотному, который, к моему удивлению, забил. Сейчас этого бедного парня начнут травить, обвинять во всех грехах. Хотя, я не понимаю. Если вы игрока покупаете за 2 рубля, почему вы считаете, что он должен вам на 100 рублей давать отдачу? Он сыграл неплохо, точно не хуже всех остальных. Просто так получилось, что от него пошла эта результативная передача», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Новость по темеЦСКА обыграл «Спартак» благодаря голу Заболотного
Комментарии
- 20 сентября 2021
-
22:36
-
22:35
-
22:31
-
22:30
-
22:28
-
22:22
-
22:20
-
22:19
-
22:13
-
22:11
-
22:11
-
22:08
-
22:04
-
22:03
-
22:02
-
21:58
-
21:57
-
21:56
-
21:53
-
21:51
-
21:50
-
21:46
-
21:38
-
21:34
-
21:28
-
21:25
-
21:24
-
21:15
-
21:13
-
21:11
-
21:06
-
20:54
-
20:47
-
20:43
-
20:34
Партнерский контент