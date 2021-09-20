Червиченко: Кофрие — бедолага, сейчас парня начнут травить и обвинять во всех грехах

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о голевом моменте ЦСКА в матче со «Спартаком», где мяч к автору гола Антону Заболотному отскочил от новичка красно-белых Максимилиано Кофрие.

«Кофрие — бедолага. От него мяч отскочил, мокрая погода, мог отскочить куда угодно, но отскочил на ногу Заболотному, который, к моему удивлению, забил. Сейчас этого бедного парня начнут травить, обвинять во всех грехах. Хотя, я не понимаю. Если вы игрока покупаете за 2 рубля, почему вы считаете, что он должен вам на 100 рублей давать отдачу? Он сыграл неплохо, точно не хуже всех остальных. Просто так получилось, что от него пошла эта результативная передача», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.