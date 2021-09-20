Семак объяснил, почему Азмун не сыграл с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причину отсутствия Сердара Азмуна в матче с «Рубином» (3:1).
«У Сердара имеется мышечная проблема, воспаление. Мы провели обследование, оно показало, что ничего критичного у него нет. Надеемся, что удастся отделаться небольшим сроком, и что к следующему матчу он будет готов», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» переиграл «Рубин». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счётом 3:1.
На 24-й минуте матча Артём Дзюба открыл счёт, отправив мяч в девятку после передачи Клаудиньо. Спустя пять минут Клаудиньо уже сам расстрелял ворота Юрия Дюпина, забив дебютный гол за «Зенит». На 43-й минуте Дзюба оформил дубль, ему ассистировал Далер Кузяев. На 67-й минуте защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков отправил мяч в собственные ворота. Спустя десять минут был удалён главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.
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