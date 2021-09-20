«Фратрия» — игрокам «Спартака»: вы в очередной раз опозорили великое имя нашего клуба

Организация болельщиков красно-белых «Фратрия» после матча ЦСКА — «Спартак» (1:0) раскритиковала игру футболистов.

«Спартак» проиграл в дерби. В матче года, который команда обязана выигрывать. Своими действиями на поле вы в очередной раз опозорили великое имя нашего клуба. Задумайтесь, в спорте нет вчерашнего дня!» — говорится в заявлении организации в «Твиттере».

Сегодня, 20 сентября, в столичном дерби ЦСКА встретился со «Спартаком». Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился победой армейской команды со счётом 1:0. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

«Спартак» набрал 10 очков в восьми турах. Красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА набрал 13 очков, что позволяет команде Алексея Березуцкого занимать 7-е место в таблице чемпионата России.