В РФС подтвердили информацию о назначении Перейры главой департамента судейства

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц подтвердил информацию о назначении бывшего арбитра из Португалии Витора Перейры главой департамента судейства.
«О назначении Перейры объявим в четверг», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сообщалось, что 64-летний португалец сменит на посту главы департамента судейства РФС венгра Виктора Кашшаи, который подал в отставку 13 сентября. Среди кандидатов также назывались имена Николы Риццоли и Бьорна Куйперса.
Витор Перейра обслуживал матчи чемпионатов мира 1998 и 2002 годов, а также работал на финале Суперкубка-2001, где встречались «Бавария» и «Ливерпуль», и Кубка УЕФА-2002, где «Фейеноорд» играл с дортмундской «Боруссией». После окончания судейской карьеры работал в Греческой федерации футбола, затем — инспектором УЕФА.
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