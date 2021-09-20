«Гнать его надо, ёлки-палки!» Экс-футболист «Спартака» — о Витории

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в жёсткой форме раскритиковал главного тренера красно-белых Руя Виторию после поражения команды в матче 8-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).
«Тренер «Спартака» говорит, что мы играли здорово. А я, дурак, смотрел футбол этот. Говорит, что создали моменты. А я видел, как Чалов не забил с девятиметровой отметки, когда ему Эджуке откатил мяч. Стопроцентный гол! И таких моментов я не видел у «Спартака». Пока этот тренер будет говорить, что мы здорово играли… Гнать надо, ёлки-палки! Игроков так прикрывает? Да он себя прикрывает! Они здорово играли, а мы дураки здесь, смотрим!» — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».
Напомним, сегодня, 20 сентября, в столичном дерби ЦСКА встретился со «Спартаком». Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился победой армейской команды со счётом 1:0. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.
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