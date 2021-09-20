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«Спартак»: руководство доверяет Витории, матч с ЦСКА не повлиял на это

«Спартак»: руководство доверяет Витории, матч с ЦСКА не повлиял на это
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о возможном уходе тренера Руя Витории из московского клуба.

«Руй Витория никуда не уходит – он об этом чётко сказал на пресс-конференции. Руководство доверяет тренерскому штабу — матч с ЦСКА не повлиял на это. Готовимся к следующим играм», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, сегодня, 20 сентября, в столичном дерби «Спартак» встретился с ЦСКА. Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился победой армейской команды со счётом 1:0. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

«Спартак» набрал 10 очков в восьми турах. Красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

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