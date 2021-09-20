Турнирная таблица РПЛ: ЦСКА обошёл «Спартак», «Динамо» поднялось на 2-е место

В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 8-го тура.

По итогам восьми туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Зенит», в активе которого 20 очков. На втором месте расположилось московское «Динамо» (16), отстающее от санкт-петербургского клуба на четыре очка. 16 очков также у «Локомотива», который замыкает тройку лидеров.

На четвёртом месте располагается «Сочи» (15). Пятое место – казанский «Рубин» (14). Шестое и седьмое место – «Краснодар» и ЦСКА, в активе которых по 13 очков.

На восьмом месте располагается «Нижний Новгород», набравший 11 очков. Девятый – московский «Спартак» (10). Десятое место занимают «Крылья Советов», в активе которых также 10 очков.

На 11-м месте «Ахмат», который набрал 9 очков. 12-е и 13-е место — «Уфа» и тульский «Арсенал», набравшие по 8 очков. 14-е и 15-е место – «Ростов» и «Химки» (по 6 очков). Замыкает турнирную таблицу «Урал» (3).

Подробная турнирная таблица РПЛ сезона-2021/2022 от «Чемпионата»