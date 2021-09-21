Черчесов объяснил, почему отказался возглавить сборную Ирака

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов раскрыл подробности переговоров по поводу возможной работы в национальной команде Ирака.
«Сборная Ирака вышла на меня через полчаса после моего ухода из сборной России. Я встречался с их представителем в своём кабинете в РФС. Я сказал, что я не готов. Чтобы что-то начать новое, надо понять что было сделано не так. Это решение было бы безответственным. Невозможно решать новые задачи, не проанализировав то, что было до того. Прошло два месяца — и сейчас я начинаю понимать, в какую сторону я буду двигаться в современном футболе, благодаря мнениям со стороны.
Я не думал после ухода из сборной, где я продолжу карьеру. Когда ты где-то работаешь, ты сконцентрирован только на решении определённых задач. Сегодня могу подтвердить свои слова, что тренер сборной — государственная должность. Из прессы узнаете, где я продолжу карьеру. Всё само собой образуется», — сказал Черчесов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Напомним, минувшим летом Станислав Черчесов покинул пост наставника сборной России после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации. Вакантное место у руля национальной команды занял Валерий Карпин.
Ранее «Чемпионат» первым сообщал, что Черчесов отказался от работы в сборной Ирака.
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