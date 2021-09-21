Черчесов — о провале России на Евро-2020: сдвиг турнира на год сыграл с нами злую шутку

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов раскрыл одну из причин провала национальной команды на Евро-2020.

«Сдвиг проведения чемпионата Европы на год сыграл с нами плохую шутку. Половина игроков чемпионата мира уже не принимала участие в чемпионате Европы, у большинства пик был пройден. Мы не были заложниками чемпионата мира, так как состав обновлялся. Дзюба как был, так и остался в сборной с чемпионата мира. Но было и много новых имён. Есть ситуация, в которую мы попали, и мы не нашли решения, как из неё выйти и быть удачливыми. Дания и Бельгия сейчас демонстрируют свой класс и стабильность в отборе на чемпионат мира. Нам надо ещё долго работать для такого результата.

Мы не атаковали бельгийцев с первых минут. Мы немного раскрылись, а потом пропустили гол из ничего, и это сказалось на команде. Самое сильное качество сборной Бельгии — быстрые атаки, треть которых заканчивается ударами по воротам. Получается, что играть с Бельгией в атаку крайне сложно. У Дании тоже очень поставлена такая игра, как только мы полезли вперёд, сразу наполучали голов», — сказал Черчесов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, минувшим летом Станислав Черчесов покинул пост наставника сборной России после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации. Вакантное место у руля национальной команды занял Валерий Карпин.