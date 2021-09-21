Дзюба: хотели вернуть «Рубину» должок за прошлый сезон

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после матча 8-го тура РПЛ с «Рубином» (3:1), в котором он оформил дубль, высказался о противостоянии с казанской командой.

«2+1» — всё-таки по-хоккейному: я — Малком — Клаудиньо. Не совсем, но поучаствовал, спасибо большое. В любом случае я безумно рад. Стараюсь! Последние игры все хорошие. Себя проявляю, нахожусь в хорошем тонусе, надеюсь так же продолжать.



«Рубин» в прошлом сезоне стал единственной командой лиги, дважды обыгравшей «Зенит»? Когда стояли в круге перед игрой, говорили об этом. «Рубин» — очень качественная команда, интересная, с наикрутейшим тренером, поэтому выиграть у них дорогого стоит.



Сюда мы приехали за тремя очками, потому что «Рубин» действительно нас дважды обыграл, хотелось вернуть должок. У нас свои цели. Чтобы играть в Лиге чемпионов, нужно побеждать в чемпионате. Это очень хорошо, когда команда умеет переключаться с ЛЧ на чемпионат. Бывали времена, когда тяжеловато давалось: выигрывали в Лиге чемпионов, а в чемпионате — проигрывали. Конечно, лучше всего поймать баланс — и там, и там стараться побеждать и набирать очки», — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Зенита».