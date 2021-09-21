Станислав Черчесов высказался о своей пресс-конференции после провала России на Евро-2020

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о своей пресс-конференции после провала национальной команды на Евро-2020.

«Когда идёт большой турнир, появляется много вопросов, на которые нужны ответы. Как не ответить на них в прямом эфире? Идея прямого эфира принадлежит мне, РФС меня поддержал, Алаев дал добро, и мы всё согласовали. Ни разу не было, чтобы такие вещи делал я сам, потому что есть контрактные обязательства.

Единственное, что я никогда не обговаривал, это то, как буду отвечать на заданные мне вопросы. Ответы принадлежат только мне. Я не лингвист, и невозможно за полтора часа не допустить ни одной ошибки. У меня нет возможности пятьдесят раз перечитать своё интервью и подправить. Не хотел, чтобы первая моя встреча со СМИ после Евро была закулисной. Я не знал, что может случиться, когда ехал на встречу с РФС. На встрече мы всё решили, а я пожелал сборной удачи и побед», — сказал Черчесов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, минувшим летом Станислав Черчесов покинул пост наставника сборной России после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации. Вакантное место у руля национальной команды занял Валерий Карпин.