«Он даёт команде изюминку». Черчесов — о Захаряне

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил перспективы полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«С одной стороны, с Захаряна надо спрашивать. А с другой стороны, нужно готовить к тому, что стабильность нужна. Мирослав Ромащенко правильно сказал, что Арсен нестандартный футболист, который даёт команде изюминку. Тем более, на высоком уровне такие нестандартные решения дают многое для команды. Жалко, что Захарян заболел перед Евро, и мы не могли его использовать.

Он парень молодой, но серьёзный. Надеюсь, что его путь, по которому он идёт, на нём он будет только прибавлять, а мы будем им наслаждаться. Есть авансы и реалии, мы видели много талантов, но многие из них не могли добиться того, что от них ожидают. Всё зависит от самого таланта и от того, кто его окружает», — сказал Черчесов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».