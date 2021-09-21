Антон Заболотный: всех с победой, семья!

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный отреагировал на победу в матче со «Спартаком» (1:0).
«Всех с победой, семья! Хочу выразить огромную благодарность всем болельщикам за поддержку и ту энергию, которая помогла нам победить», — написал Заболотный в «Инстаграме».
Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился победой армейской команды со счётом 1:0. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.
На протяжении всего матча игра была примерно равна – команды поровну владели мячом, голевых моментов возникало немного. Счёт в матче был открыт на 81-й минуте, автором гола стал нападающий ЦСКА Антон Заболотный. Мяч к форварду армейцев отскочил от новичка «Спартака» Максимилиано Кофрие.
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