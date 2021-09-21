Акинфеев прокомментировал победу ЦСКА в дерби со «Спартаком»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал победу армейцев в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0).
«Победа в дерби всегда важна, а в нынешний момент была особенно нужна команде. С победой, армейцы!» — написал Акинфеев в своём «инстаграме», прикрепив фото с матча.
Напомним, сегодня, 20 сентября, в столичном дерби ЦСКА встретился со «Спартаком». Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился победой армейской команды со счётом 1:0. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.
«Спартак» набрал 10 очков в восьми турах. Красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА набрал 13 очков, что позволяет команде Алексея Березуцкого занимать 7-е место в таблице чемпионата России.
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