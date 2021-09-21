Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил старт «Зенита» в Лиге чемпионов сезона-2021/2022. Напомним, в стартовом матче группового этапа сине-бело-голубые проиграли «Челси» со счётом 0:1.

«Смотрел «Зенит» против «Челси», мне игра понравилась. Готовность у питерцев была, они были готовы и хотели выиграть. Но другое дело, что у соперника игроки другого уровня, они всегда найдут шанс, чтобы поразить ворота. «Зениту» не повезло, посмотрим, как у них будут идти дела дальше», — сказал Черчесов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Зенит» попал в группу Лиги чемпионов с «Челси» (Англия), «Ювентусом» (Италия) и «Мальмё» (Швеция). Следующий матч российского клуба в престижном еврокубке состоится 29 сентября, соперником сине-бело-голубых станет «Мальмё».