«Барселона» совершила 54 навеса в матче с «Гранадой»

«Барселона» совершила 54 навеса в матче 5-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 с «Гранадой», что стало их вторым показателем в лиге по данному игровому аспекту с 2016 года, сообщает Opta.



С сезона-2005/2006, когда Opta стала собирать подобную статистику, большее количество навесов футболисты сине-гранатовых сделали только в матче 12-го тура испанской Примеры сезона-2016/2017 с «Малагой». Их было 55.



Матч «Барселона» — «Гранада» завершился со счётом 1:1. Счёт встречи был открыт на 2-й минуте. Защитник гостей Домингуш Дуарте вывел свою команду вперёд с передачи Серхио Эскудеро. На 90-й минуте матча Рональд Араухо с передачи Гави сравнял счёт встречи.



После четырёх туров сине-гранатовые располагаются на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата. В шестом туре «Барселона» сыграет на выезде с «Кадисом». Встреча состоится 23 сентября.