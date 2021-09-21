Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» совершила 54 навеса в матче с «Гранадой»

«Барселона» совершила 54 навеса в матче с «Гранадой»
Комментарии

«Барселона» совершила 54 навеса в матче 5-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 с «Гранадой», что стало их вторым показателем в лиге по данному игровому аспекту с 2016 года, сообщает Opta.

С сезона-2005/2006, когда Opta стала собирать подобную статистику, большее количество навесов футболисты сине-гранатовых сделали только в матче 12-го тура испанской Примеры сезона-2016/2017 с «Малагой». Их было 55.

Матч «Барселона» — «Гранада» завершился со счётом 1:1. Счёт встречи был открыт на 2-й минуте. Защитник гостей Домингуш Дуарте вывел свою команду вперёд с передачи Серхио Эскудеро. На 90-й минуте матча Рональд Араухо с передачи Гави сравнял счёт встречи.

После четырёх туров сине-гранатовые располагаются на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата. В шестом туре «Барселона» сыграет на выезде с «Кадисом». Встреча состоится 23 сентября.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021