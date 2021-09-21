Куман прокомментировал ничью в матче с «Гранадой»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал ничейный результат в матче 5-го тура испанской Примеры с «Гранадой». Счёт встречи – 1:1.
«Благодарен команде за то, что игроки показывали их индивидуальность и решимость до самой последней минуты. Гранада тянула время со второй минуты, когда забила гол.
Мы отдавали много энергии, чтобы забить гол. Мы хотели большего. Но очко лучше, чем ничего.
У нас не было свободных зон для игры низом, они оборонялись большим количеством игроков. Пространство для перехода в атаку было на флангах. По крайней мере, мы сравняли счёт, но жаль, что потеряли два очка.
Мы должны стараться всегда играть в своём стиле, но, если игра требует изменений, мы должны это сделать», — цитирует Кумана Marca.
После четырёх туров сине-гранатовые располагаются на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата. В шестом туре «Барселона» сыграет на выезде с «Кадисом». Встреча состоится 23 сентября.
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