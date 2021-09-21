Промах де Йонга с убойной позиции в матче «Барселона» — «Гранада». Видео

Нидерландский форвард «Барселоны» Люк де Йонг упустил возможность отличиться в матче пятого тура чемпионата Испании с «Гранадой». На 79-й минуте он не смог замкнуть подачу с углового, находясь в пару метрах от ворот.

Сам матч завершился со счётом 1:1. «Гранада» открыла счёт в матче на второй минуте. Каталонский клуб спасся от поражения на 90-й минуте после точного удара Рональда Араухо.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании де Йонг провёл 4 матча, сделав 2 результативные передачи.

На данный момент «Гранада» занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 3 очка. «Барселона», в свою очередь, находится на седьмом месте, набрав 8 очков.

В шестом туре «Гранада» примет дома «Реал Сосьедад», а «Барселона» сыграет на выезде с «Кадисом». Обе встречи состоятся 23 сентября.