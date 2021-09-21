Уткин о матче ЦСКА – «Спартак»: Березуцкий чудом не сгубил игру. Ему как тренеру повезло

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал исход матча ЦСКА – «Спартак» (1:0) в восьмом туре чемпионате России.
«Березуцкий вообще-то чудом не сгубил игру. Ему как тренеру повезло. Сильно. Яка Бийол не должен был выйти на второй тайм. Березуцкому надо было разобраться в перерыве, что он не может играть (получив адский мяч в лицо и сотрясение мозга). Березуцкий не разобрался.Вместо того, чтобы в раздевалке перестроить игру и объяснить это игрокам в спокойной обстановке, он делал это с бровки. ЦСКА перешел на 4 защитника, и после этого был неубедителен без малого полчаса. «Спартак» заслуживает любых слов за то, что не забил в это время, вплоть до похухнания. А просто надо было решить в раздевалке. Если вы думаете, что на самом деле Алексей решил, а потом решил, что выпустим Яку и посмотрим — не требовалось бы так долго объяснять Бистровичу, что от него требуется. Что ж, молодому тренеру должно везти. Куда без удачи. Кому повезет — у того и петух снесет, да чего там — у того и Заболотный забьет. Это правда жизни», — написл Уткин в своём телеграм-канале.
«Спартак» набрал 10 очков в восьми турах. Красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА набрал 13 очков, что позволяет команде Алексея Березуцкого занимать 7-е место в таблице чемпионата России.
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