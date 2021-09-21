Артём Дзюба опубликовал пост после дубля в ворота «Рубина» в матче РПЛ
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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба опубликовал пост в своём «Инстаграме» после победы в матче восьмого тура чемпионата России с «Рубином». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счётом 3:1. В этой встрече Дзюба оформил дубль.
«С победой», — написал Дзюба в своём «Инстаграме».
В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба провёл 8 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
«Зенит» набрал 20 очков в восьми турах РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу. «Рубин» набрал 14 очков. В настоящее время команда из Казани находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.
В следующем туре «Зенит» встретится с «Крыльями Советов». Матч состоится 25 сентября.
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