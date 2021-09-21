Серхио Бускетс прокомментировал ничью в матче «Барселона» — «Гранада»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал результат матча чемпионата Испании «Гранадой». Матч пятого тура завершился со счётом 1:1.
«Когда пропускаешь быстрый гол, это дорогого стоит. Мы хорошо отреагировали, однако забив поздний гол, у нас не осталось времени, чтобы забить второй. У «Барселоны» еще есть шанс изменить динамику. Мы постараемся сделать это вместе с фанатами, которые нам помогают, приходя на стадион в сложной ситуации», — приводит слова Бускетса Mundo Deportivo.
На данный момент «Гранада» занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 3 очка. «Барселона», в свою очередь, находится на седьмом месте, набрав 8 очков.
В шестом туре «Гранада» примет дома «Реал Сосьедад», а «Барселона» сыграет на выезде с «Кадисом». Обе встречи состоятся 23 сентября.
- 21 сентября 2021
-
04:38
-
04:17
-
03:56
-
03:42
-
03:28
-
03:10
-
02:48
-
02:37
-
02:03
-
01:43
-
01:25
-
01:08
-
01:05
-
01:02
-
00:57
-
00:55
-
00:45
-
00:40
-
00:40
-
00:31
-
00:26
-
00:25
-
00:22
-
00:17
-
00:15
-
00:05
- 20 сентября 2021
-
23:58
-
23:48
-
23:44
-
23:38
-
23:19
-
23:10
-
22:59
-
22:58
-
22:56