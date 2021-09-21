Серхио Бускетс прокомментировал ничью в матче «Барселона» — «Гранада»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал результат матча чемпионата Испании «Гранадой». Матч пятого тура завершился со счётом 1:1.

«Когда пропускаешь быстрый гол, это дорогого стоит. Мы хорошо отреагировали, однако забив поздний гол, у нас не осталось времени, чтобы забить второй. У «Барселоны» еще есть шанс изменить динамику. Мы постараемся сделать это вместе с фанатами, которые нам помогают, приходя на стадион в сложной ситуации», — приводит слова Бускетса Mundo Deportivo.

На данный момент «Гранада» занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 3 очка. «Барселона», в свою очередь, находится на седьмом месте, набрав 8 очков.

В шестом туре «Гранада» примет дома «Реал Сосьедад», а «Барселона» сыграет на выезде с «Кадисом». Обе встречи состоятся 23 сентября.