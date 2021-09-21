Александр Григорян ушёл с поста главного тренера «Алашкерта»

Российский специалист Александр Григорян подал в отставку с поста главного тренера армянского «Алашкерта».

«Я вижу, что ничего не изменилось, поэтому я хочу уйти с позитивным настроем. После пяти туров команда в сложной ситуации, и её надо исправлять. Я понимаю, что это должен делать другой тренер. Я благодарю «Алашкерт» и всех ребят. Подаю в отставку, а дальше будет продолжать другой тренер», – заявил 54-летний специалист YouTube-каналу Футбольной федерации Армении.

После пяти матчей чемпионата Армении команда набрала два очка и занимает предпоследнюю девятую строчку турнирной таблицы.

Григорян возглавил «Алашкерт» в мае, а спустя неделю завоевал с командой золотые медали армянского первенства. Под его руководством клуб впервые в истории клубного футбола Армении вышел в основной раунд еврокубка, завоевав путёвку в Лигу конференций.