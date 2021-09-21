«Челси» организует семинар в поддержку ЛГБТ-фанатов

«Челси» организует для лондонских клубов семинар, посвященный обсуждению проблем болельщиков нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Мероприятие пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» 4 октября. Сообщается, что семинар будет состоять из трёх сессий, на которых обсудят три основных вопроса: что можно сделать, чтобы лучше поддержать фан-группы ЛГБТК+? Каким образом группы фанатов ЛГБТ+ могут продолжать диверсифицироваться? Что делается для решения проблемы гомофобной и трансфобной ненависти?

В семинаре примут участие представители «Арсенала», «Брентфорда», «Кристал Пэлас», «Фулхэма», «Миллуолла», «КПР», «Тоттенхэма», «Уотфорда» и «Вест Хэма», а также представители федерации футбола Англии и Премьер-лиги. Мероприятие также посетят члены фан-групп ЛГБТ+.

Следующий матч «Челси» проведёт 22 сентября с «Астон Виллой» в Кубке английской Лиги.