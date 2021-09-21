Стал известен катарский клуб, с которым ведёт переговоры Хамес Родригес

Представители катарского клуба «Аль-Райян» и футболиста «Эвертона» Хамеса Родригеса ведут переговоры по трансферу игрока. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в настоящее время стороны обсуждают детали зарплаты игрока. «Эвертон», в свою очередь, ждёт окончательного решения Родригеса.

11 сентября Хамес вернулся в расположение команды после несостоявшегося перехода в «Истанбул Башакшехир». Ранее турецкий журналист Яджиз Сабункуглу сообщал, что Родригес привлёк внимание турецкого клуба.

Родригес не сыграл ни минуты за «Эвертон» в текущем сезоне АПЛ. Напомним, Хамес перешёл в «Эвертон» в сентябре прошлого года, а до этого защищал цвета мадридского «Реала», «Баварии», «Монако», «Порту», «Банфилда» и «Энвигадо». В сборную Колумбии вызывается с 2011 года. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.