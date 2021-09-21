Максименко получил от WhoScored самую низкую оценку за дерби с ЦСКА
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Портал WhoScored выставил оценки участникам дерби ЦСКА — «Спартак». Самую низкую оценку из всех принявших участие во встрече игроков получил голкипер «Спартака» Александр Максименко — 5,7. Самой высокой оценки удостоился полузащитник красно-белых Виктор Мозес — 7,6. В составе ЦСКА лучшим порталом WhoScored признан голкипер Игорь Акинфеев — 7,5.
Армейцы обыграли «Спартак» со счётом 1:0. Единственный мяч на 81-й минуте забил нападающий Антон Заболотный. Спустя 10 минут форвард получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Кроме того, у ЦСКА жёлтые карточки получили Эмиль Бохинен и Иван Обляков, а у «Спартака» — Наиль Умяров.
В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА с 13 очками занимает седьмое место, «Спартак» с 10 очками идёт девятым.
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